Morsures de centipèdes et de mille-pattes (millipèdes)

Bien que les centipèdes et les mille-pattes (millipèdes) aient tous deux des corps segmentés, les millipèdes ont deux paires de pattes par segment directement sous leur corps, tandis que les centipèdes n’ont qu’une seule paire de pattes par segment positionnée sur le côté du corps. De profil, les centipèdes sont plus plats et les mille-pattes plus arrondis.

Scolopendres Cacher les détails Image courtoisie de the Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention.

Certains centipèdes peuvent infliger une morsure douloureuse, avec œdème et rougeur locale. Les symptômes persistent rarement plus de 48 heures. (Voir également Présentation des morsures et piqûres.)

Mille-pattes Image DK IMAGES/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Les mille-pattes ne mordent pas, mais peuvent sécréter une toxine irritante, causant une brûlure et des démangeaisons et, tout particulièrement lorsque l’on se frotte accidentellement l’œil, ce qui provoque une rougeur, un gonflement et une douleur de la conjonctive ou de la cornée.

Un cube de glace enveloppé dans du plastique et un linge fin, placé sur la morsure de centipède, soulage en général la douleur.

La peau doit être nettoyée abondamment à l’eau et au savon pour éliminer la toxine sécrétée par les mille-pattes. Si une réaction cutanée apparaît, une crème à base de corticostéroïde doit être appliquée.

Les lésions des yeux doivent être irriguées immédiatement et abondamment à l’eau.