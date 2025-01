Morsures d’araignées

La morsure de veuve noire provoque en général une douleur vive, semblable à une piqûre d’aiguille, suivie d’une douleur plus sourde, parfois engourdissante, autour de la zone adjacente à la morsure. Des douleurs de type crampes ainsi qu’une rigidité musculaire pouvant être grave surviennent au niveau de l’abdomen, des épaules, du dos ou du thorax. Les autres symptômes peuvent être des nausées, des vomissements, des sueurs, de l’agitation, de l’anxiété, des maux de tête, le gonflement ou la chute des paupières (ptosis), une éruption cutanée et des démangeaisons, des troubles respiratoires graves, une augmentation de la production de salive et une sensation de malaise général.

Le saviez-vous ?

Morsure d’araignée brune recluse Image Photo publiée avec l’aimable autorisation du Dr Thomas Arnold.

La morsure d’araignée brune cause peu ou pas de douleur immédiate, mais celle-ci se développe dans la région de la morsure environ dans l’heure qui suit. La douleur peut être intense et se diffuser dans toute la région lésée qui devient rouge, avec des contusions, et s’accompagne parfois de démangeaisons. Celles-ci peuvent s’étendre et se généraliser à tout l’organisme. Une cloque se forme, entourée d’une zone contusionnée ou d’un rouge distinct, qui rappelle l’œil-de-bœuf. La cloque s’élargit ensuite, se gorge de sang et se rompt, formant une plaie ouverte (ulcère), suivie d’une cicatrice noire épaisse (escarre) qui peut laisser par la suite une importante cicatrice en forme de cratère. Des nausées, des vomissements, des douleurs, de la fatigue, des frissons, des sueurs, des troubles du sang ainsi qu’une insuffisance rénale peuvent apparaître, mais peu fréquemment.