La plupart des morsures d’animaux aux États-Unis sont le fait de chiens et de chats. Les plaies doivent être nettoyées et soignées dès que possible. (Voir également Présentation des morsures et piqûres.)

Tous les animaux peuvent mordre mais, habituellement, les chiens et plus rarement les chats sont responsables de la plupart des morsures aux États-Unis. Grâce à leur popularité comme animaux familiers, les chiens sont responsables de la majorité des morsures du fait de leur comportement de défense de leur territoire et de leurs maîtres. Chaque année, aux États-Unis, environ 10 à 20 personnes, principalement des enfants, décèdent des suites de morsures de chien. Les chats ne défendent pas leur territoire et mordent surtout s’ils sont contraints d’une manière ou d’une autre ou si l’on tente d’intervenir dans un combat de chats. Les animaux domestiques tels que les chevaux, les vaches et les cochons mordent rarement, mais leur taille et leur force sont telles qu’ils peuvent provoquer des blessures graves. Les morsures d’animaux sauvages restent rares.

Les morsures de chiens ont typiquement un aspect lacéré et déchiqueté. Les morsures de chat, en revanche, sont des plaies punctiformes et profondes qui s’infectent souvent. Les sites de morsures infectées sont douloureux, enflés et rouges (inflammation).

La rage peut être transmise par les animaux (le plus souvent chauves-souris, ratons laveurs, renards et mouffettes) contaminés par l’organisme responsable. Grâce aux vaccinations, la rage est rare chez les animaux familiers aux États-Unis, mais dans les pays où les animaux ont moins de chance d’être vaccinés, les morsures d’animaux familiers peuvent transmettre la rage. Les morsures d’écureuil, de hamster et de rongeurs transmettent rarement la rage.

