Les symptômes du mal des transports peuvent commencer de manière relativement soudaine. Les symptômes typiques sont la nausée, les vomissements et une sensation de gêne abdominale vague. En outre, le visage devient pâle et la personne peut avoir des sueurs froides. Des vertiges, des maux de tête et une fatigue peuvent survenir, et la personne peut être somnolence et avoir des difficultés à se concentrer. D’autres symptômes (souvent des signes avant-coureurs des vomissements) peuvent comprendre une salivation excessive, une respiration avec ingestion excessive d’air (aérophagie) et une respiration anormalement rapide et profonde (hyperventilation). L’hyperventilation peut provoquer l’évanouissement.

Les nausées et les vomissements provoquent une sensation de faiblesse. Les vomissements prolongés peuvent entraîner une baisse de la tension artérielle et une déshydratation. Cependant, ces symptômes disparaissent progressivement lorsque le mouvement s’arrête ou que les personnes quittent le véhicule. De plus, les personnes entreprenant de longs voyages, notamment en bateau, s’habituent généralement au mouvement (aidés en cela par les stabilisateurs utilisés dans les navires modernes pour réduire le mouvement au minimum) et le mal des transports disparaît.