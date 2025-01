Le meilleur traitement, pour toutes les formes de mal des montagnes aigu, consiste à descendre à une altitude moins élevée.

Pour les symptômes légers, arrêt de l’ascension et traitement des symptômes avec des médicaments

En cas de mal aigu des montagnes qui tarde à s’estomper, descendre à une altitude moins élevée et administrer des médicaments

En cas d’œdème cérébral de haute altitude (OCHA) et d’œdème pulmonaire de haute altitude (OPHA), descendre immédiatement à une faible altitude et administrer des médicaments (si la descente est impossible, médicaments et oxygénation, ou chambre hyperbare portative)

En cas de gonflement des mains, des pieds et du visage, aucun traitement n’est nécessaire. Le gonflement disparaît spontanément au bout de quelques jours ou après la descente. Un sommeil de mauvaise qualité est fréquent à haute altitude, même chez les personnes en bonne santé, mais il ne constitue pas en soi un motif de redescente à une altitude inférieure.

Les personnes qui souffrent de mal aigu des montagnes (MAM) léger doivent arrêter leur ascension et se reposer. Elles ne doivent reprendre l’ascension qu’après la disparition des symptômes. Les autres traitements comprennent des liquides et du paracétamol ou des anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) afin de soulager les maux de tête. Les fluides ne permettent pas de traiter le MAM, mais ils permettent d’éliminer la déshydratation, dont les symptômes peuvent être similaires à ceux du MAM. L’état de la plupart des personnes atteintes d’un MAM s’améliore sous un jour ou deux. Parfois, de l’acétazolamide ou la dexaméthasone sont administrés pour soulager les symptômes.

Si les symptômes du MAM sont plus graves, ou si les symptômes persistent, voire s’aggravent malgré le traitement, la personne doit redescendre à une altitude plus basse, de préférence plus basse de 500 à 1 000 mètres. Le plus souvent, le fait de descendre apporte un soulagement rapide. La personne reçoit également des fluides, du paracétamol ou des AINS, et de l’acétazolamide ou de la dexaméthasone.

Les personnes affectées par un OPHA doivent redescendre immédiatement à basse altitude. Administrer de l’oxygène, si disponible. La nifédipine est temporairement utile, car elle diminue la tension artérielle dans les artères pulmonaires. Les efforts intenses doivent être évités pendant la descente, car cela peut aggraver l’œdème pulmonaire. Les personnes qui redescendent rapidement récupèrent généralement d’un OPHA sous 24 à 48 heures. La plupart des personnes qui développent un OPHA sont hospitalisées, mais certaines (par exemple, dans les zones qui disposent de ressources médicales suffisantes, comme une station de ski communautaire) peuvent sortir de l’hôpital avec une supplémentation en oxygène si des membres de leur famille ou des amis peuvent les surveiller.

Lorsqu’un OCHA survient, la personne doit immédiatement redescendre à l’altitude la plus basse possible. Il faut administrer de l’oxygène et de la dexaméthasone. De l’acétazolamide peut également être administré.

Lorsqu’il n’est pas possible de redescendre rapidement à une altitude plus basse et si les personnes sont gravement malades, on peut utiliser un sac hyperbare pour gagner du temps. Ce dispositif est constitué d’un sac en tissu léger, portable, suffisamment grand pour contenir une personne entièrement, et d’une pompe manuelle. Les personnes sont enfermées hermétiquement dans le sac et l’on augmente la pression interne du sac à l’aide de la pompe. L’élévation de la pression de l’air dans le sac simule une diminution d’altitude. La personne reste dans le sac jusqu’à la disparition des symptômes. Le sac pressurisé, ou hyperbare, a la même efficacité que l’oxygène d’appoint qui est rarement disponible en alpinisme, mais il ne remplace pas la descente.