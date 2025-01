Stanford University School of Medicine

La tamponnade cardiaque est une pression exercée sur le cœur par l’accumulation de liquide ou de sang dans le sac composé de deux feuillets qui enveloppe le cœur (péricarde). Ce trouble interfère avec la capacité du cœur à pomper le sang.

Les personnes atteintes ressentent généralement des étourdissements et un essoufflement, et peuvent s’évanouir.

Le diagnostic est basé sur les symptômes, les résultats de l’examen et généralement une échographie du cœur (échocardiographie) réalisée au service des urgences.

Le sang est évacué de la région autour du cœur à l’aide d’une aiguille et parfois par chirurgie.

(Voir également Présentation des lésions thoraciques.)

Dans la tamponnade cardiaque, du liquide ou du sang s’accumule entre les deux feuillets péricardiques, ce qui comprime ensuite le cœur. Cette pression peut empêcher le cœur de se remplir de sang. Par conséquent, une quantité inférieure de sang est propulsée vers l’organisme, provoquant parfois un choc (la tension artérielle chutant dangereusement) et le décès.

Les causes les plus fréquentes sont la rupture d’un anévrisme aortique (dilatation de la paroi de l’aorte), un cancer du poumon avancé, une péricardite aiguë (inflammation du péricarde), une crise cardiaque et une chirurgie cardiaque.

Les lésions thoraciques peuvent également causer une tamponnade cardiaque. Les lésions les plus fréquentes sont les plaies par arme blanche. Les contusions qui déchirent la paroi du cœur peuvent causer une tamponnade, mais de nombreuses personnes présentant ces lésions décèdent avant de pouvoir recevoir un traitement médical.

Tamponnade cardiaque

Symptômes de la tamponnade cardiaque Les personnes présentant une tamponnade cardiaque peuvent ressentir des étourdissements ou un essoufflement. Elles peuvent s’évanouir. Leur tension artérielle peut être basse et leur rythme cardiaque rapide. Leur peau peut devenir froide, transpirante et bleuâtre. Les veines du cou peuvent paraître enflées ou déformées.

Diagnostic de la tamponnade cardiaque Examen clinique

Échocardiographie La rapidité du diagnostic et du traitement est essentielle car la tamponnade cardiaque peut être rapidement mortelle. Le diagnostic est basé sur les symptômes, les résultats de l’examen, et généralement une échocardiographie. Une échocardiographie (qui utilise des ultrasons pour produire une image du cœur) est l’examen de référence réalisé pour confirmer le diagnostic.