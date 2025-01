Attelle, glace, élévation et analgésiques

Kinésithérapie et nouvelles chaussures

Dans de rares cas, chirurgie

Généralement, les médecins collent le gros orteil blessé au deuxième orteil à l’aide d’un ruban adhésif afin d’immobiliser partiellement l’articulation métatarsophalangienne (articulation reliant l’os métatarsien et l’os de l’orteil adjacent). L’application de glace et l’élévation de l’orteil pendant 24 à 48 heures après la blessure peuvent permettre de limiter la douleur et le gonflement. Les anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) en vente libre peuvent permettre de réduire la douleur à court terme.

Pour les entorses modérées, il est recommandé de porter une chaussure à semelle rigide, une botte de marche ou une chaussure avec un insert orthopédique afin de limiter le mouvement de l’articulation pendant la marche. La kinésithérapie est également recommandée pour augmenter la souplesse et prévenir la raideur chronique du gros orteil.

Si les symptômes persistent pendant plusieurs semaines ou plus et limitent le mouvement du gros orteil, l’entorse est sévère et peut nécessiter une réparation chirurgicale. Les médecins peuvent orienter la personne vers un spécialiste du pied et de la cheville.