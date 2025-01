Syndrome du piriforme

Une douleur tenace chronique, des picotements ou un engourdissement commencent au niveau des fesses et peuvent descendre et atteindre tout l’arrière de la cuisse et du mollet, et parfois le pied. La douleur s’aggrave lorsque le piriforme appuie contre le nerf sciatique (par exemple, en étant assis sur les toilettes, dans une voiture ou une selle de vélo étroite, ou lorsque l’on court).