Repos

Rééducation

Il faut cesser de courir jusqu’à ce que l’activité ne soit plus douloureuse. L’application de glace et la prise de médicaments anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) peuvent soulager la douleur. La mise en condition peut être maintenue par des exercices différents tels que la natation.

Une fois que la douleur tibiale commence à s’estomper, il faut pratiquer des exercices d’étirement et de renforcement des muscles des jambes, tels que l’exercice avec un seau et sa poignée. Les exercices sont importants pour éviter la récidive. Le port de chaussures assurant un soutien avec des contreforts rigides au talon et des supports de voûte plantaire, ainsi que le fait d’éviter de courir régulièrement sur des surfaces dures ou inclinées peuvent aider à éviter la récidive des périostites tibiales.