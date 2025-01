Lésion des muscles ischiojambiers

Les muscles de l’arrière de la cuisse (ischiojambiers) peuvent subir une élongation (étirement des muscles postérieurs de la cuisse) pendant une course quelconque.

(Voir également Présentation des lésions sportives.)

Les muscles de l’arrière de la cuisse déplacent la hanche et le genou vers l’arrière. La lésion des ischiojambiers survient souvent lorsque ces muscles sont contractés soudainement et violemment, comme c’est le cas lors d’un sprint. Ceci cause une douleur subite à l’arrière de la cuisse. La lésion des ischiojambiers peut également apparaître plus lentement, habituellement lors d’exercices d’assouplissement inadaptés.

Les médecins basent le diagnostic sur les symptômes des personnes et les résultats de l’examen clinique. Un examen d’imagerie par résonance magnétique (IRM) est parfois également nécessaire.

Élongation des ischiojambiers Vidéo