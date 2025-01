Fractures de fatigue du pied

Les fractures de fatigue sont de petites fractures incomplètes (fissures) de l’os qui sont le résultat de stress répété plutôt que d’une lésion distincte.

(Voir également Présentation des lésions sportives.)

La douleur se manifeste avec la mise en appui et elle s’amplifie progressivement.

Il faut faire une radiographie ou une scintigraphie osseuse.

La partie fracturée ne doit pas supporter de poids pendant 6 à 12 semaines.

Les fractures de fatigue se développent lorsque la mise en appui de façon répétitive dépasse la capacité des muscles et des tendons de support à absorber la fatigue et à amortir les os. Les fractures de fatigue peuvent mettre en cause les os de la cuisse, du bassin ou le tibia. Plus de la moitié des fractures de fatigue impliquent la partie inférieure de la jambe, le plus souvent les os du milieu du pied (métatarsiens).

Les fractures de fatigue ne sont pas le résultat de lésions distinctes (par exemple, une chute ou un coup), mais elles surviennent après un stress répété et une utilisation excessive. Les fractures de fatigue des os métatarsiens (fractures de la marche) surviennent en général chez les coureurs à pied qui changent trop rapidement l’intensité ou la durée des exercices physiques et chez les personnes en mauvaise condition physique qui marchent sur de longues distances en portant une charge (par exemple, les nouvelles recrues militaires). Comme autres facteurs, il faut citer une voûte plantaire très arquée, des chaussures qui n’amortissent pas les chocs et l’amincissement des os (ostéoporose).

Les femmes et les jeunes filles qui pratiquent l’exercice physique avec intensité sans suivre de régime alimentaire adéquat (par exemple, les coureurs de fond et certains athlètes dans les sports d’exhibition) risquent de subir des fractures de fatigue. Elles peuvent voir cesser leurs règles (aménorrhée) et souffrir d’ostéoporose. Cette affection est connue sous le nom de triade de l’athlète féminine (aménorrhée, troubles des conduites alimentaires et ostéoporose).

Le saviez-vous ?

Symptômes des fractures de fatigue du pied Avec les fractures de fatigue métatarsiennes, les douleurs de l’avant-pied se manifestent le plus souvent après de longs exercices ou des exercices intensifs, puis la douleur disparaît peu après l’interruption de l’activité. En cas d’exercice physique ultérieur, la douleur se manifeste plus tôt et peut devenir intense au point d’empêcher l’activité et elle peut même persister quand il n’y a pas de mise en appui. Lors de l’examen clinique, le pied peut montrer des signes d’inflammation aiguë, ou la douleur peut être reproduite en exerçant une pression sur le pied ou en le comprimant. Les personnes qui présentent une douleur persistante profonde à l’aine ou à la cuisse lors de la mise en charge doivent être examinées pour détecter une fracture de fatigue du fémur près de l’articulation de la hanche.

Diagnostic des fractures de fatigue du pied Radiographies Des clichés radiographiques sont en général pris, mais ils peuvent rester normaux pendant 2 à 3 semaines après la lésion, puis les radiographies indiquent qu’il y a eu guérison de fractures. Un diagnostic plus précoce est souvent possible avec une scintigraphie osseuse ou une imagerie par résonance magnétique (IRM). Les femmes affectées de fractures de fatigue doivent s’entretenir avec leur médecin à ce sujet pour déterminer si elles doivent passer des tests d’ostéoporose. Les femmes présentant des fractures de fatigue du bassin ou du fémur près de la hanche peuvent présenter une ostéopénie non diagnostiquée, ce qui peut nécessiter des examens supplémentaires. Qu’est-ce qu’une fracture de fatigue ?