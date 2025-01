L’épicondylite latérale peut être causée par les revers répétitifs au tennis. D’autres activités (par exemple, l’aviron et les exercices de flexion de l’avant-bras pendant la tenue d’haltères, ainsi que le geste de visser et dévisser à répétition avec force et avec un tournevis) peuvent également causer une épicondylite latérale.

Les facteurs favorisant l’épicondylite latérale chez les joueurs de tennis sont la faiblesse des muscles de l’épaule et de l’avant-bras, l’utilisation d’une raquette avec des cordages trop tendus ou à manche trop court, une frappe de balle excentrée et puissante (hors du point d’impact idéal), l’utilisation de balles mouillées et lourdes. La pratique du revers et la courbure du poignet augmentent les risques de développement d’une épicondylite latérale.