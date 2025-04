Présentation des lésions provoquées par le froid

University of Louisville School of Medicine

La peau et les tissus sous-jacents sont maintenus à une température constante (environ 37 °C) par la circulation du sang et d’autres mécanismes. La chaleur du sang provient principalement de l’énergie produite par les cellules lorsqu’elles brûlent (métabolisent) les aliments, processus exigeant un apport régulier de nourriture et d’oxygène. Une température corporelle normale est nécessaire au bon fonctionnement de toutes les cellules et de tous les tissus de l’organisme. Lorsque la température corporelle est basse, la plupart des organes, particulièrement le cœur et le cerveau, ralentissent ou arrêtent leur activité.

La température corporelle diminue lorsque la peau est exposée au froid. En réponse à une chute de température, l’organisme utilise différents mécanismes protecteurs pour générer de la chaleur supplémentaire. Par exemple, les frissons correspondent à une production de chaleur par les muscles. De même, les petits vaisseaux sanguins de la peau se rétrécissent (vasoconstriction) afin qu’une plus grande quantité de sang soit déviée vers les organes vitaux, notamment le cœur et le cerveau. Cependant, comme une quantité réduite de sang chaud atteint la peau, certaines parties du corps telles que les doigts, les orteils, les oreilles et le nez se refroidissent plus rapidement. Si la température corporelle descend en dessous de 31 °C, ces mécanismes de protection s’arrêtent et l’organisme ne peut plus se réchauffer. Si la température corporelle descend en dessous de 28 °C, le risque de décès est important.

Le risque de lésions provoquées par le froid augmente dans les circonstances suivantes :

quand la circulation sanguine est trop lente

quand la nutrition est inadéquate

quand la déshydratation ou l’épuisement survient

quand l’environnement est humide ou si une partie du corps est en contact avec quelque chose d’humide

quand les personnes sont en contact avec une surface métallique

quand il y a insuffisance d’oxygène en haute altitude

Même dans des conditions de froid extrême, les lésions ne surviennent pas lorsque la peau, les doigts, les orteils, les oreilles et le nez sont bien protégés ou si l’exposition est brève.