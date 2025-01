Lésions tissulaires sans gelure

Le pied d’immersion (ou pied des tranchées) est une lésion due au froid qui s’installe lorsque le pied est maintenu à macérer plusieurs jours dans des chaussettes et chaussures humides et froides. Le pied devient alors pâle, moite, enflé, insensible et froid. Après réchauffement, il devient rouge et douloureux à la palpation. Des cloques peuvent apparaître, puis éclater et s’infecter. La peau peut devenir très sensible aux changements de température et au moindre toucher, et cette sensibilité peut durer des semaines. Le pied peut aussi transpirer à profusion.

Le traitement consiste principalement dans les mesures suivantes :

réchauffer le pied délicatement, le sécher et le nettoyer

élever le pied

maintenir le pied chaud et au sec

Dans certains cas, un traitement par antibiotiques est administré pour prévenir l’infection. Si la vaccination contre le tétanos n’est pas à jour, une injection de rappel est administrée. Les médecins administrent parfois de l’amitriptyline pour soulager la sensibilité à la douleur et à la pression, même légère. Comme la nicotine a des effets négatifs sur la circulation sanguine, il peut être utile de s’abstenir de fumer et de consommer des dérivés de la nicotine.

Ce type de lésion survient rarement aux mains.

Le pied d’immersion peut en général être prévenu en portant des chaussures ou des bottes bien adaptées et en changeant les chaussettes et en séchant les pieds au moins une fois par jour.