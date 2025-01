Aux stades précoces de l’hypothermie, le rétablissement des personnes est possible si l’on prend les mesures suivantes : sécher le corps des personnes, les changer et leur mettre des vêtements chauds et secs, les couvrir de couvertures chaudes et leur faire prendre des boissons chaudes. Si les personnes sont retrouvées inconscientes, il faut éviter une déperdition de chaleur supplémentaire et pour cela, les envelopper dans une couverture chaude et sèche, retirer délicatement les vêtements mouillés, les déplacer si possible dans un endroit chaud, puis organiser leur transfert à l’hôpital le plus rapidement possible.

La réanimation cardiopulmonaire (RCP) en dehors d’un hôpital n’est pas recommandée, tout particulièrement si elle est pratiquée par des passants, s’il y a des signes de vie, lesquels peuvent être très difficiles à détecter. Par exemple, il peut être difficile, tout particulièrement pour des personnes sans expérience, de détecter la respiration et des battements du cœur (pouls) faibles. Souvent, le pouls semble avoir disparu et les battements du cœur ne sont plus audibles bien que le cœur batte encore faiblement. Les personnes en hypothermie sévère doivent aussi être manipulées doucement, car des mouvements brusques peuvent entraîner des troubles du rythme cardiaque (arythmie) potentiellement mortels.