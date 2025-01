Les symptômes des gelures varient selon la profondeur et la quantité de tissu gelé. Une gelure superficielle consiste en une zone de peau engourdie et blanche, qui se détache après réchauffement. Une gelure un peu plus profonde se traduit par des cloques et l’œdème de la zone atteinte. Si la lésion est plus profonde, l’extrémité atteinte devient insensible, froide et dure. La zone lésée est pâle et froide. Des cloques apparaissent souvent. Les cloques remplies de sang sont le signe d’une atteinte plus sévère que les cloques remplies d’un liquide clair.

Gelure des pieds Image © Springer Science+Business Media

Gelures sévères des mains Image © Springer Science+Business Media

Tissu mort dû à une gelure Image © Springer Science+Business Media

Le tissu mort peut rendre l’extrémité atteinte terne et molle : gangrène humide. Dans de nombreux cas de gangrène humide, l’extrémité atteinte doit être amputée. Plus souvent, la zone de tissu mort devient noire et dure : gangrène sèche.