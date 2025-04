Lacérations des paupières et du globe oculaire

Si la peau entourant l’œil ou les paupières a été coupée, des points de suture peuvent être nécessaires. S’ils sont adjacents à la bordure des paupières, les points de suture doivent, si possible, être réalisés par un ophtalmologue (médecin spécialisé dans l’évaluation et le traitement, chirurgical ou non, des troubles oculaires). Les points de suture sont minutieusement placés afin d’éviter toute déformation qui affecterait la façon dont les paupières se ferment et se déplacent sur la cornée (à l’avant de l’œil). Une lésion qui cause un affaissement de la paupière, pénètre à travers toute l’épaisseur de la paupière ou affecte les canaux lacrymaux (conduits par lesquels les larmes s’écoulent de l’œil) doit être également réparée par un ophtalmologue. Les canaux lacrymaux font partie à la fois de la paupière inférieure et de la paupière supérieure au point le plus proche du nez.

Des lésions sévères de l’orbite (zone derrière l’œil entourée par l’os) peuvent provoquer une augmentation soudaine de la pression autour et à l’intérieur de l’œil (syndrome des loges), soit par un saignement interne, soit par un gonflement autour de l’œil. Le médecin vérifiera la fonction visuelle et examinera le globe oculaire dans toutes les lésions de la paupière afin d’éviter toute perte potentielle de la vision. Si le gonflement de la paupière est si important qu’il interfère avec l’examen du globe oculaire, il faut consulter un ophtalmologiste.

Parfois, la lésion de la paupière ou de la peau autour de l’œil est mineure et il n’y a que des ecchymoses (voir Œil au beurre noir). Le sang s’écoule généralement vers le bas de la paupière après 1 jour ou 2, provoquant un gonflement et une coloration juste en dessous de la paupière inférieure. Généralement, l’œil au beurre noir n’a en soi aucun effet sur la vision, bien que d’autres lésions oculaires qui l’accompagnent puissent être graves.