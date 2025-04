Fractures de l’orbite

Quelquefois, l’œil est heurté de telle manière que la force du coup reçu atteint le globe oculaire et n’est pas bloquée par les os résistants entourant les yeux (comme c’est le cas quand le coup est porté par un objet de petite taille comme une balle de golf ou un poing). Dans ce cas, la pression sur le globe oculaire est transmise aux parois de l’orbite. Cette pression peut fracturer l’une des parties les plus fragiles de l’orbite, le fond du globe oculaire (plancher de l’orbite). Les coups directs au visage peuvent également produire une force qui entraîne la même fracture. Ces lésions sont appelées fractures avec enfoncement. Parfois, des parties de l’orbite, comme la graisse qui entoure l’œil et, moins fréquemment, un muscle attaché à l’œil, sont poussées à travers l’os fracturé et se retrouvent piégées. Cette affection (appelée compression musculaire) concerne le plus souvent les enfants, les adolescents et les jeunes adultes et nécessite une réparation en urgence.

Les fractures avec enfoncement entraînent parfois une vision double, un enfoncement du globe oculaire (particulièrement après la résolution du gonflement), un globe oculaire positionné vers le bas du visage, une baisse de sensibilité au toucher et des douleurs autour de la joue et de la lèvre supérieure (causée par la lésion des nerfs se trouvant sous l’orbite), ou une accumulation d’air et/ou de sang dans les tissus sous la peau (emphysème sous-cutané et ecchymose). La vision double peut survenir si l’œil est très enflé ou si l’un des muscles qui assurent la mobilité de l’œil est prisonnier dans la fracture. Le muscle coincé, généralement celui qui permet de regarder vers le bas (droit inférieur), empêche l’œil de regarder le même objet que l’autre œil. L’emphysème sous-cutané survient quand la fracture du plancher de l’orbite laisse l’air du nez ou des sinus pénétrer dans les tissus qui entourent l’œil, en particulier lorsque les personnes blessées se mouchent. Un saignement peut également survenir dans l’orbite (hémorragie orbitaire) ou au niveau des paupières. Dans de rares cas, une augmentation de la quantité d’air ou de sang dans l’orbite peut exercer une pression très forte sur l’orbite et le globe oculaire et doit être prise en charge en urgence.