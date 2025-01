Brûlures de l’œil

Une brûlure chimique de l’œil doit être traitée immédiatement, avant même l’arrivée du personnel médical. Il faut ouvrir l’œil et le rincer (l’irriguer) à l’eau ou avec une solution saline. Quand les brûlures sont causées par des acides ou des produits alcalins forts ou par d’autres substances fortement corrosives, l’œil doit être irrigué en permanence pendant au moins 30 minutes, ou jusqu’à ce que le pH (la mesure de l’acidité ou de l’alcalinité) de l’œil soit normal. L’irrigation peut être poursuivie sur les lieux de l’accident, dans l’ambulance ou au service des urgences. Comme la douleur peut rendre l’ouverture de l’œil difficile, il faut qu’une autre personne aide à maintenir les paupières ouvertes pendant l’irrigation.

Les médecins ou autres prestataires de soins de santé peuvent instiller un collyre anesthésique dans l’œil lésé pour en faciliter l’ouverture. Au service des urgences, les médecins utilisent souvent des dispositifs d’irrigation spéciaux.

Après l’irrigation, les médecins examinent la surface de l’œil et l’intérieur de la paupière puis éliminent toute substance pouvant être encore impactée dans le tissu. L’intérieur de la paupière est écouvillonné pour éliminer toutes les minuscules particules pouvant être invisibles.

Les médecins peuvent instiller une goutte de médicament (comme le cyclopentolate ou l’homatropine) qui dilate la pupille, détend les muscles de la partie pigmentée de l’œil (iris) et les empêche d’avoir des spasmes douloureux. Des antibiotiques locaux (collyres ou pommades) sont utilisés pour lubrifier l’œil et prévenir toute infection. Un ophtalmologue peut également administrer des collyres corticoïdes (comme la prednisolone) pendant un temps limité.

Un collyre anesthésique soulage la douleur mais peut ralentir la guérison et, pour cette raison, on n’en administre généralement pas après l’irrigation initiale. On peut traiter la douleur avec du paracétamol ou, si elle est intense, avec du paracétamol associé à de l’oxycodone. En cas de brûlure de la cornée, on applique de la pommade antibiotique dans l’œil.

Les brûlures graves doivent être traitées par un ophtalmologue (médecin spécialisé dans l’évaluation et le traitement, chirurgical ou non, des troubles oculaires) dans les 24 heures pour préserver la vision et éviter les complications graves, telles qu’une lésion de la cornée et de l’iris, une perforation de l’œil et une déformation des paupières.

Pour les brûlures plus sévères, d’autres médicaments locaux et/ou oraux, tels que de la vitamine C, peuvent être utilisés. Les brûlures graves exigent de fréquents examens de l’œil. Certaines brûlures chimiques sont tellement graves qu’une chirurgie est nécessaire et que même avec le meilleur des traitements, une cécité ou une déficience visuelle peuvent survenir.