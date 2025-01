Œil au beurre noir Par Wills Eye Hospital Ann P. Murchison , MD, MPH , Vérifié/Révisé mai 2022 | Modifié sept. 2022 AFFICHER LA VERSION PROFESSIONNELLE

Dans les 24 premières heures suivant une lésion de l’œil, du sang peut se diffuser dans la paupière et les régions adjacentes pour former un gonflement et un bleu (contusion), communément appelés « œil au beurre noir ».

(Voir également Présentation des lésions oculaires.) Le sang s’écoule généralement vers le bas de la paupière après un jour ou deux, provoquant un gonflement et une coloration juste en dessous de la paupière inférieure. Généralement, l’œil au beurre noir n’a en soi aucun effet sur la vision, bien que d’autres lésions oculaires qui l’accompagnent puissent être graves. Œil au beurre noir Image SCOTT CAMAZINE/SCIENCE PHOTO LIBRARY L’œil au beurre noir disparaît sans traitement après quelques jours ou quelques semaines. En cas d’œil au beurre noir, dans les premières 24 à 48 heures, des compresses de glace peuvent contribuer à réduire le gonflement et à soulager la douleur. Des anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS, tels que l’aspirine ou l’ibuprofène) ou du paracétamol peuvent être administrés si la douleur est intense. Cependant, les personnes affectées par un saignement dans l’œil doivent normalement prendre du paracétamol et s’abstenir de prendre des AINS, qui peuvent aggraver le saignement.