Lésion de l’oreille

Un traumatisme fermé (choc) sur l’oreille externe peut provoquer la formation d’un hématome entre le cartilage et la couche du tissu conjonctif adjacent (périchondre). L’accumulation de sang dans cette région provoque un œdème de l’oreille externe, qui prend une couleur pourpre. L’accumulation de sang (hématome) peut bloquer l’apport de sang au cartilage, entraînant une nécrose et provoquant, avec le temps, la déformation de l’oreille. Cette déformation, appelée oreille en chou-fleur, est fréquente chez les lutteurs, les boxeurs et les joueurs de rugby.

Les médecins incisent l’hématome et aspirent le sang. Après drainage de l’hématome, un pansement compressif est laissé en place 3 à 7 jours afin d’éviter la formation d’un nouvel hématome. Le pansement maintient la peau et le périchondre qui reviennent ainsi à leur position normale, ce qui permet à nouveau l’irrigation sanguine du cartilage. Ces lésions ont tendance à s’infecter et les médecins prescrivent normalement un antibiotique pour éviter l’infection.

Oreille en chou-fleur Image RICHARD WAREHAM FOTOGRAFIE/SCIENCE PHOTO LIBRARY