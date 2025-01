La fracture même peut attendre. Les médecins attendent en général 3 à 5 jours après une lésion, le temps que le gonflement disparaisse, avant de remettre en place les morceaux d’os fracturés (on parle alors de réduction). Ce délai permet aux médecins de voir et de sentir plus facilement si les os sont parfaitement alignés. La majorité des fractures du nez n’entraînent pas d’altération de l’alignement et ne nécessitent donc pas de réduction.

En premier lieu, quand il s’agit d’adultes, on administre un anesthésique local pour endormir la région. Quant aux enfants, on leur administre un anesthésique général qui les rend temporairement inconscients. En pressant avec les doigts et en soulevant à l’aide d’un instrument introduit dans le nez, les médecins manipulent les os pour les remettre en place. Le nez est ensuite stabilisé par une attelle externe. Il peut être également nécessaire d’insérer de la gaze dans le nez (tamponnement). Des antibiotiques sont administrés quand le tampon est en place afin de réduire le risque d’infection. Les fractures des os du nez se consolident après environ 6 semaines.