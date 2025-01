L’œdème pulmonaire d’immersion est l’accumulation subite de liquide dans les poumons qui survient en général peu de temps après le début d’une plongée et en profondeur.

(Voir également Présentation des lésions causées par les accidents de plongée.)

L’œdème pulmonaire d’immersion est de plus en plus reconnu depuis une vingtaine d’années. Il survient lorsque le sang des jambes et de l’abdomen est redistribué aux poumons, ce qui augmente la pression dans les vaisseaux sanguins des poumons, provoquant ainsi une fuite de plasma dans les espaces respiratoires. Il apparaît généralement chez les nageurs en eau libre lors de compétitions, mais il peut également se produire chez des plongeurs. L’œdème pulmonaire d’immersion n’est lié ni au barotraumatisme des poumons ni à l’accident de décompression. L’eau froide et des antécédents d’hypertension artérielle et d’autres maladies cardiovasculaires sont des facteurs de risque.

Les plongeurs remontent souvent trop rapidement et deviennent essoufflés. Une toux avec des crachats moussants ou sanguinolents se manifeste généralement et le taux d’oxygène dans le sang est bas.

Les médecins peuvent effectuer des examens tels que radiographies et échocardiographie pour confirmer le diagnostic.

Le traitement inclut l’élimination de l’eau et de l’oxygène. Des diurétiques et une ventilation artificielle à l’hôpital sont parfois nécessaires. Il n’est pas procédé à la recompression.

Prévention de l’œdème pulmonaire d’immersion Les médecins examinent les personnes qui ont eu un œdème pulmonaire d’immersion pour détecter la présence éventuelle des pathologies suivantes : Hypertension artérielle

Maladies des valvules cardiaques

Cardiomyopathie

Maladie pulmonaire Les médecins envisagent également une maladie des artères coronaires insidieuse chez les personnes présentant des facteurs de risque correspondants. L’œdème pulmonaire d’immersion a tendance à récidiver chez les personnes qui y sont sujettes. Par conséquent, ces personnes doivent être examinées afin de détecter tout facteur de risque réversible avant de reprendre la plongée ou de pratiquer la natation en compétition.