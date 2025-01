Les personnes affectées d’une lésion hépatique et d’une grave hémorragie présentent des symptômes de choc, notamment l’accélération du rythme cardiaque, une respiration rapide et une peau froide, moite, pâle ou bleutée. Les personnes souffrent également de douleur et de sensibilité de l’abdomen parce que le sang dans l’abdomen irrite les tissus abdominaux. Lorsque le saignement est grave, l’abdomen peut enfler.