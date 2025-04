Présentation des lésions des voies urinaires et des organes génitaux

Les reins et le reste des voies urinaires (vessie, uretères [canaux conduisant l’urine des reins jusqu’à la vessie], et urètre [le conduit par lequel l’urine s’écoule hors du corps]) peuvent être lésés de différentes manières. Les exemples comprennent les lésions dues à un traumatisme fermé (le plus fréquemment à des accidents de la route, des chutes ou des lésions sportives) ou à une force pénétrante (le plus fréquemment des plaies à l’arme blanche ou par balle), ou à la chirurgie. Les lésions des voies urinaires sont souvent associées aux lésions d’autres organes, notamment abdominaux. Chez les hommes, le pénis et les testicules peuvent également être lésés.

Organes des voies urinaires

Comme les reins ont pour fonction de filtrer en permanence le sang pour en extraire les déchets résultant du métabolisme puis d’expulser ceux-ci de l’organisme en les envoyant vers les voies urinaires, les lésions des reins ou des voies urinaires peuvent entraîner l’impossibilité de remplir ces fonctions (insuffisance rénale). Les lésions rénales peuvent être compliquées par des hémorragies, une diffusion d’urine dans les tissus avoisinants et des infections. La possibilité d’éviter une atteinte définitive des voies urinaires, voire un décès, dépend de la rapidité du diagnostic et du traitement.