L’urètre est le canal qui achemine l’urine de la vessie vers l’extérieur de l’organisme. Chez les hommes, l’urètre passe par le milieu du pénis.

La plupart des lésions urétrales surviennent chez les hommes. Les causes fréquentes comprennent les fractures pelviennes et les lésions dans la région du périnée. Le périnée est la zone se situant entre l’anus et le scrotum (ou entre l’anus et la vulve chez les femmes).

L’urètre peut être également lésé accidentellement au cours de procédures chirurgicales directement pratiquées sur l’urètre ou lors de manœuvres instrumentales qui passent par l’urètre pour atteindre la vessie, telles que le cathétérisme vésical ou la cystoscopie (avec une sonde souple à fibres optiques introduite dans la vessie à travers l’urètre). Occasionnellement, les lésions sont le résultat de plaies par balle. Exceptionnellement, les lésions urétrales sont produites par les personnes elles-mêmes par l’introduction d’un corps étranger directement dans l’urètre, ou elles peuvent survenir avec une fracture pénienne.

Certaines lésions urétrales se limitent à une ecchymose. Cependant, d’autres peuvent constituer de véritables déchirures de la paroi de l’urètre, entraînant la fuite d’urine dans les tissus du pénis, du scrotum, de la paroi abdominale ou du périnée.

Parmi les complications pouvant être causées par les lésions urétrales, on peut citer l’infection, les saignements, le rétrécissement permanent (sténose), la dysfonction érectile et la perte d’urine incontrôlable (incontinence urinaire).

(Voir aussi Présentation des lésions des voies urinaires et des organes génitaux.)

Symptômes des lésions urétrales Les symptômes les plus fréquents des lésions urétrales comprennent l’apparition de sang à l’extrémité du pénis chez les hommes ou du méat urétral chez les femmes, la présence de sang dans les urines, une impossibilité d’uriner et une douleur pendant la miction. Des ecchymoses peuvent être visibles entre les jambes ou au niveau des parties génitales. D’autres symptômes peuvent apparaître lorsque surviennent des complications. Par exemple, si de l’urine s’écoule dans les tissus environnants, cela peut entraîner une infection. Par ailleurs, la lésion peut entraîner un rétrécissement urétral (sténose) proche de l’endroit ou à l’endroit même de la lésion, rendant la miction difficile. Les hommes peuvent également présenter des troubles de l’érection (dysfonction érectile), dus aux lésions des nerfs ou des vaisseaux sanguins du pénis.

Diagnostic des lésions urétrales Urétrographie rétrograde En général, le diagnostic d’une lésion urétrale chez les hommes est confirmé par une urétrographie rétrograde, examen radiologique réalisé après instillation d’un agent de contraste radio-opaque (liquide visible sur les radiographies) directement dans l’urètre. L’urétrographie rétrograde est effectuée avant l’introduction d’un cathéter dans la vessie en passant par l’urètre. Chez les femmes, un endoscope souple à fibres optiques est utilisé pour examiner la muqueuse de la vessie et l’urètre (cystoscopie).