Les uretères sont des canaux qui transportent l’urine des reins à la vessie.

(Voir Présentation des lésions des voies urinaires et des organes génitaux.)

Organes des voies urinaires

La majorité des lésions urétérales se produisent au cours des interventions pelviennes ou abdominales, telles que l’ablation de l’utérus (hystérectomie) ou du côlon (colectomie), ou lors d’un accouchement par césarienne, d’un anévrisme de l’aorte abdominale, d’une urétéroscopie (examen de l’uretère par sonde rigide ou souple à fibres optiques). Une autre cause de lésion urétérale rare est la plaie résultant d’une pénétration par balle ou par arme blanche. Exceptionnellement, les lésions contondantes, en particulier celles qui causent la flexion du tronc en arrière, peuvent provoquer la désinsertion de la partie supérieure de l’uretère au niveau du rein. Ces lésions sont plus fréquentes chez les enfants et les jeunes adolescents.

Complications Si les lésions urétérales ne sont pas traitées, des complications peuvent apparaître. Par exemple Accumulation de pus (abcès)

Obstruction du flux d’urine

Fuite urinaire et infection persistantes

Rétrécissement de l’uretère (sténose)

Formation d’une connexion anormale avec une autre structure abdominale (fistule)

Symptômes des lésions urétérales Il est possible que certaines personnes présentant des lésions de l’uretère ne se plaignent que de douleurs abdominales ou de la région comprise entre les côtes et la hanche (flanc). Elles peuvent parfois observer une fuite d’urine par la plaie. De la fièvre peut accompagner une infection causée par une fuite urinaire persistante. Du sang peut apparaître dans les urines.

Diagnostic des lésions urétérales Examens d’imagerie, chirurgie exploratoire, ou les deux Comme la lésion urétérale est rarement la cause la plus probable de tels symptômes, il est possible de ne pas reconnaître rapidement une telle lésion. En général, les médecins suspectent une lésion lorsque les personnes qui présentent ces symptômes ont subi récemment une intervention chirurgicale ou bien s’il s’agit de personnes ayant subi une blessure pénétrante de l’abdomen. En cas de suspicion de lésion urétérale, des examens d’imagerie s’imposent. L’examen initial est souvent la tomodensitométrie (TDM) avec un agent de contraste radio-opaque. Une urographie rétrograde (radiographie prise après qu’un agent de contraste radio-opaque soit instillé directement à l’extrémité de l’uretère) est parfois effectuée, généralement pendant une cystoscopie (passage d’une sonde flexible à fibres optiques à travers l’urètre pour être mise en place dans la vessie). Des lésions urétérales sont parfois identifiées pendant une chirurgie.