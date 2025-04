La plupart des lésions génitales affectent les hommes et peuvent inclure des lésions des testicules, du scrotum et/ou du pénis. Les lésions génitales graves surviennent le plus souvent sur le champ de bataille, généralement à cause de dispositifs explosifs au sol.

Plusieurs types de lésions peuvent affecter le pénis. Le pénis peut aussi être partiellement ou complètement sectionné. Il est parfois possible de rattacher le pénis par intervention chirurgicale, mais dans ce cas une perte de sensibilité et de fonction est fréquente. La pose d’anneaux péniens pour rétrécir le pénis et améliorer les érections peut étrangler le pénis et causer des lésions permanentes. Il suffit généralement d’enlever les anneaux pour remédier à la situation. Les lésions pénétrantes, notamment par morsure d’animaux et humaines et par balle, sont moins fréquentes et peuvent également mettre en cause l’urètre. Une chirurgie peut être nécessaire pour traiter les lésions du pénis et les lésions de l’urètre.

L’ablation du clitoris chez les femmes (mutilation génitale féminine), qui est pratiquée dans certaines cultures, est également une forme de traumatisme génital.

(Voir aussi Présentation des lésions des voies urinaires et des organes génitaux.)

Coupures du pénis Il est assez fréquent de coincer le pénis dans la fermeture éclair du pantalon, surtout chez les enfants, mais le plus souvent la plaie bénigne qui en résulte guérit rapidement. L’objectif est simplement de les maintenir propres. Des antibiotiques doivent être administrés si les coupures s’infectent. Si la peau du pénis ou du scrotum se coince dans une fermeture éclair, cette dernière peut être retirée à l’aide d’une pince coupante (tenaille) solide qui permet de sectionner la partie supérieure de la fermeture, qui relie ses plaques avant et arrière. La fermeture éclair se détache alors en 2 parties, et les dents de fermeture se relâchent facilement. Retirer une fermeture éclair prise sur la peau du pénis

Fracture du pénis Un recourbement excessif peut fracturer le pénis. Ceci peut se produire pendant des rapports sexuels vigoureux si le pénis heurte l’os iliaque de la partenaire. Une fracture du pénis peut également impliquer une lésion urétrale. La « fracture » est en fait une déchirure de la paroi (albuginée) recouvrant l’une des deux structures tubulaires du pénis (corps caverneux) accueillant le flux sanguin supplémentaire qui maintient l’érection. La personne ressent une douleur immédiate, avec gonflement et décoloration, puis le pénis paraît déformé. Le recours à la chirurgie en urgence est généralement nécessaire pour réparer la fracture et prévenir les anomalies de courbure du pénis ou une dysfonction érectile permanente. Le saviez-vous ?