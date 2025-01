Présentation de l’intoxication alimentaire

L’intoxication alimentaire est due à l’ingestion d’une plante ou d’un animal contenant une toxine.

L’intoxication se produit après ingestion d’espèces de champignons ou de plantes vénéneuses, ou de poissons ou de mollusques contaminés.

La plupart des symptômes qui apparaissent sont la diarrhée, les nausées et les vomissements et, parfois, des convulsions et de la paralysie.

Le diagnostic est basé sur les symptômes et l’examen de la substance ingérée.

Le risque d’intoxication est diminué lorsqu’on évite les champignons et les plantes sauvages ou que l’on ne connaît pas et les poissons contaminés.

La meilleure forme de traitement consiste à remplacer les liquides et à débarrasser l’estomac de la substance toxique, mais certaines substances sont mortelles.

(Voir également Présentation de l’intoxication.)

De nombreux troubles causent soudainement des vomissements et une diarrhée dus à une inflammation du tube digestif (gastro-entérite). Certaines personnes désignent ces troubles par l’expression générale « intoxication alimentaire ». Toutefois, seule la gastro-entérite causée par une toxine ingérée est une véritable intoxication alimentaire. La plupart des vomissements et des diarrhées sont provoqués par une infection digestive due à un virus ou à une bactérie, qui n’est pas considérée comme une intoxication alimentaire, à moins que les bactéries présentes dans les aliments contaminés ne produisent ces toxines (voir Intoxication alimentaire à staphylocoque). En outre, de nombreuses plantes toxiques, champignons et fruits de mer contiennent des toxines qui affectent le tube digestif et parfois d’autres organes.

La gastro-entérite peut également affecter les personnes ayant ingéré des aliments contaminés par des toxines externes. Par exemple :

Fruits et légumes non lavés pulvérisés d’arsenic, de plomb ou d’insecticides organiques

Liquides acides utilisés dans les poteries vernissées au plomb

Aliments stockés dans des conteneurs dont le revêtement est en cadmium

Syndrome du restaurant chinois