Intoxication par les poissons et les fruits de mer

L’intoxication par la ciguatera peut être due à la consommation de l’une des 400 espèces de poissons des récifs tropicaux de Floride, des Antilles ou du Pacifique. La toxine est produite par des dinoflagellés, qui sont des organismes marins microscopiques consommés par les poissons. Elle s’accumule dans la chair de ces poissons. Les poissons âgés et plus grands (comme la loche, le vivaneau et le kingfish) sont plus toxiques que les poissons plus petits et plus jeunes. Le goût du poisson n’est pas altéré. Les procédures de traitement des aliments, notamment la cuisson, ne parviennent pas à détruire la toxine.

Les symptômes initiaux (crampes abdominales, nausées, vomissements et diarrhée) peuvent commencer 2 à 8 heures après l’ingestion du poisson, et durer entre 6 et 17 heures. Les symptômes plus tardifs peuvent comprendre

Démangeaisons

Sensation de picotements

Céphalées

Courbatures

Inversion des sensations de chaud et de froid

Douleurs faciales

Au cours des mois qui suivent, des sensations inhabituelles et une nervosité peuvent persister.

Les médecins peuvent traiter les personnes affectées par des perfusions intraveineuses de mannitol (médicament réduisant l’œdème et la tension), mais il n’est pas certain que ce traitement soit efficace.