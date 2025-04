Intoxication par les insecticides

Retirer les vêtements contaminés et laver la peau

Traitements pour soutenir la respiration et la fonction cardiaque

En cas de symptômes d’intoxication par les organophosphorés, il faut consulter un médecin. Quand un insecticide a pu être en contact avec la peau, il faut enlever les vêtements et laver la peau. Les soignants doivent éviter de se contaminer lorsqu’ils prodiguent les soins.

Les médecins surveillent les personnes pour éviter l'insuffisance respiratoire et administrent de l'atropine et d'autres traitements afin de maintenir la respiration et la fonction cardiaque. L'atropine, administrée par voie intraveineuse, peut soulager la plupart des symptômes d'une intoxication aux composés organophosphorés. La pralidoxime, également administrée par voie intraveineuse, accélère le rétablissement des fonctions nerveuses en éliminant la cause des symptômes. Les symptômes de l'intoxication par carbamates sont soulagés par l'atropine, mais en général pas par la pralidoxime. Les symptômes d'intoxication par la pyréthrine ne nécessitent pas de traitement.