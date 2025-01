Intoxication par le plomb

Arrêt de l’exposition au plomb

Parfois, lavage de l’intégralité de l’intestin

Parfois, traitement par chélation et supplémentation minérale

Le traitement consiste à interrompre l’exposition au plomb et à enlever le plomb accumulé dans l’organisme. Si une radiographie de l’abdomen met en évidence des éclats de plomb, on administre une solution spéciale de polyéthylène glycol par voie orale ou par une sonde gastrique afin d’évacuer le contenu de l’estomac et des intestins (procédure appelée irrigation colonique).

Le plomb est éliminé de l’organisme grâce à l’administration de médicaments qui fixent le plomb (traitement par chélation) et permettent son élimination par l’urine. Tous les médicaments qui fixent le plomb ont une action lente et peuvent provoquer des effets secondaires.

Le succimère est un médicament utilisé dans le traitement par chélation. Aux personnes qui présentent un léger empoisonnement par le plomb, des médicaments de type succimère sont administrés par voie orale. Dans les intoxications par le plomb plus graves, les personnes doivent être hospitalisées et recevoir des injections de chélateurs, tels que le dimercaprol, le succimère et l’EDTA calcique. Mais parce que ces médicaments chélateurs peuvent aussi éliminer des minéraux utiles à l’organisme, notamment le zinc, le cuivre et le fer, des suppléments alimentaires de ces minéraux sont souvent administrés simultanément aux personnes.

Même après traitement, beaucoup d’enfants qui souffrent d’encéphalopathie développent un certain degré d’atteinte cérébrale permanente. Une lésion rénale peut se développer, et parfois être permanente.