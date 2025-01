Intoxication par le paracétamol

Au stade 3 (après 3 à 4 jours), les vomissements s’aggravent. Les examens biologiques montrent que le foie fonctionne peu et une jaunisse (jaunissement des yeux et de la peau) et une hémorragie apparaissent. Il arrive parfois que les reins ne fonctionnent plus et le pancréas devient enflammé (pancréatite).