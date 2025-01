Intoxication par l’aspirine

Charbon actif

Bicarbonate de sodium avec potassium, administrés par voie intraveineuse

Parfois, hémodialyse

Du charbon actif administré dès que possible diminue l’absorption de l’aspirine. Pour une intoxication modérée ou grave, des solutions contenant du bicarbonate de sodium sont administrées par voie intraveineuse. Sauf en cas de lésions rénales, on ajoute du potassium à la solution. Ce mélange provoque l’élimination de l’aspirine du sang par l’urine. Si, malgré les traitements appliqués, la situation clinique s’aggrave, on a recours à l’hémodialyse (qui utilise un rein artificiel [dialyseur] pour filtrer les poisons) afin d’éliminer l’aspirine, les autres salicylates et les acides du sang. D’autres symptômes tels que la fièvre ou des convulsions sont traités selon les besoins.