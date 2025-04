Intoxication par des champignons (champignon vénéneux)

Symptômes gastro-intestinaux et autres symptômes tardifs

Les champignons causant des symptômes gastro-intestinaux retardés comprennent l’amanite phalloïde et les types de champignons apparentés (appartenant aux genres Amanita, Gyromitra et Cortinarius).

Les amanites phalloïdes causent 95 % des intoxications mortelles par des champignons. Les vomissements et la diarrhée apparaissent dans les 6 à 12 heures. Il arrive que le niveau de glycémie tombe dangereusement bas (hypoglycémie). Les symptômes s’estompent en quelques jours mais ensuite les personnes développent une insuffisance hépatique et parfois une insuffisance rénale. L’insuffisance hépatique cause le jaunissement de la peau (jaunisse). Les personnes présentant une insuffisance rénale peuvent voir leur miction réduite ou peuvent cesser d’uriner. Parfois, les symptômes disparaissent d’eux-mêmes, mais environ la moitié des personnes qui souffrent de ce type d’intoxication meurent dans les 5 à 8 jours. Les personnes présentant une insuffisance hépatique peuvent survivre si elles peuvent bénéficier d’une greffe du foie.

L’amanite de Smith (Amanita smithiana) est un champignon qui tend à causer des vomissements et une diarrhée à retardement (environ 6 à 12 heures suivant l’ingestion). Une insuffisance rénale peut survenir dans les 3 jours à 1 ou 2 semaines suivant l’ingestion des champignons et les personnes ont souvent besoin temporairement d’une hémodialyse.

Les champignons Gyromitra causent également des vomissements et une diarrhée à retardement ainsi qu’un bas niveau de glycémie. Parmi les autres problèmes pouvant se présenter, il faut citer la toxicité du cerveau (comme les convulsions) et, après quelques jours, l’insuffisance hépatique et rénale.

La plupart des champignons Cortinarius sont originaires d’Europe. Les vomissements et la diarrhée peuvent durer trois jours. L’insuffisance rénale, avec des symptômes de douleur sur le côté et une diminution de la quantité d’urine, peut survenir dans les 3 à 20 jours suivant l’ingestion des champignons. L’insuffisance rénale guérit spontanément.

Plusieurs espèces de champignon (comme Tricholoma et Russula) sont responsables d’un retard de la dégradation musculaire (rhabdomyolyse), qui est mortelle dans certains cas. Il n’existe pas de traitement spécifique. Les médecins se concentrent donc sur le traitement des symptômes spécifiques et sur le confort des personnes.

Certaines autres espèces de champignon (comme Clitocybe, Hapalopilus rutilans et Pleurocybella porrigens) provoquent des troubles cérébraux et nerveux, notamment un engourdissement voire une sensation de brûlure au niveau des mains, des doigts, des pieds et/ou des orteils, des vertiges, des troubles de la vision, une altération de la conscience, des convulsions, une insuffisance respiratoire et le décès.