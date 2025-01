Empoisonnement par des substances corrosives

Les substances caustiques sont des produits chimiques hautement acides ou alcalins qui peuvent provoquer des brûlures sévères de la bouche et du tube digestif lorsqu’ils sont avalés.

Les substances corrosives (acides forts et produits alcalins), si elles sont avalées, brûlent tous les tissus qu’elles touchent, depuis les lèvres jusqu’à l’estomac.

Les symptômes qui se manifestent comprennent une douleur (en particulier quand on avale), une toux, de l’essoufflement et des vomissements.

Les médecins insèrent une sonde flexible d’observation dans l’œsophage pour détecter les brûlures et en déterminer la gravité.

Le traitement est déterminé en fonction de l’étendue des lésions et peut nécessiter une chirurgie.

(Voir également Présentation de l’intoxication.)

Dans le monde, 80 % des ingestions de produits corrosifs surviennent chez de jeunes enfants. Il s’agit en général d’ingestions accidentelles de petites quantités et souvent, elles ne sont pas très nocives. Chez les adultes, l’ingestion de substances corrosives est fréquemment intentionnelle, implique de grandes quantités et est potentiellement mortelle.

Les sources fréquentes de produits caustiques incluent les déboucheurs et les nettoyants pour WC liquides et solides, l’acide de batterie et l’acide chlorhydrique pour les piscines. Les produits industriels sont généralement plus concentrés que les produits ménagers, et tendent donc à être plus nocifs. Cependant, certains produits domestiques courants tels que les déboucheurs, les nettoyants pour WC ou les détergents pour lave-vaisselle contiennent des substances corrosives nocives, comme l’hydroxyde de sodium (soude) et l’acide sulfurique.

Lorsqu’elles sont avalées, les substances caustiques peuvent brûler la langue, la bouche, l’œsophage et l’estomac. Ces brûlures peuvent provoquer une rupture (perforation) œsophagienne ou de l’estomac. Les aliments et la salive issus de la perforation provoquent des infections graves, parfois mortelles, au niveau thoracique (médiastinite ou empyème) ou dans l’abdomen (péritonite). Les brûlures non perforantes peuvent laisser des cicatrices à l’œsophage et à l’estomac.

Les substances corrosives sont disponibles sous forme solide ou liquide. La sensation de brûlure provoquée par une particule solide accrochée à une surface mouillée (telle que les lèvres) peut éviter que les personnes n’ingèrent une trop grande quantité de produits. En revanche, puisque les liquides n’adhèrent pas, il est plus facile de consommer une plus grande quantité du produit et la totalité de l’œsophage peut se retrouver lésée. Les liquides peuvent être inhalés (aspirés) dans les voies respiratoires, ce qui conduit à des lésions des voies aériennes supérieures.

Symptômes de l’intoxication par des substances corrosives Une douleur dans la bouche et dans la gorge survient rapidement, en quelques minutes en général, et peut être très intense, notamment lors de la déglutition. Se manifestent alors toux, sialorrhée, impossibilité d’avaler, vomissements, vomissement de sang et difficulté respiratoire. Dans les cas graves d’intoxication par des substances très corrosives, les personnes peuvent présenter une forte baisse de la tension artérielle (état de choc), une gêne respiratoire ou une douleur thoracique, pouvant entraîner un décès. La perforation de l’œsophage ou de l’estomac peut se produire au bout de quelques heures ou à tout moment dans la première semaine après l’ingestion, souvent après des vomissements ou une toux violente. L’œsophage peut se perforer dans la zone comprise entre les poumons (médiastin) ou dans la région adjacente au poumon (cavité pleurale). Quelles que soient les circonstances, elles causent d’intenses douleurs thoraciques, de la fièvre, une fréquence cardiaque rapide, une respiration rapide, de l’hypotension artérielle et le besoin de chirurgie. La péritonite donne lieu à une grave douleur abdominale lorsque l’estomac se perfore. Les cicatrices de l’œsophage entraînent un rétrécissement (sténose) et parfois des lésions des muscles responsables de la déglutition, qui entraînent tous deux des troubles de la déglutition. Les sténoses se forment habituellement plusieurs semaines après la brûlure, parfois sur des brûlures qui initialement n’avaient provoqué que de légers symptômes. Les personnes présentant des cicatrices et des lésions de l’œsophage peuvent souffrir d’un cancer de l’œsophage plusieurs années après l’accident.

Diagnostic de l’intoxication par des substances corrosives Examen clinique

Endoscopie occasionnelle La bouche est examinée pour trouver des traces de brûlures chimiques. Puisque l’œsophage et l’estomac peuvent être brûlés malgré l’absence de brûlures dans la bouche, les médecins insèrent un endoscope (une sonde souple à fibres optiques) dans l’œsophage afin de rechercher les brûlures, surtout si les personnes salivent ou présentent des difficultés pour déglutir. L’inspection directe permet aux médecins de déterminer la gravité de la lésion et éventuellement de prévoir le risque de rétrécissements ultérieurs et le recours possible à une réparation chirurgicale de l’œsophage. L’endoscopie peut être retardée si la personne est trop malade pour faire l’objet de cette procédure. Des radiographies et des tomodensitométries (TDM) peuvent être nécessaires pour évaluer l’étendue de la lésion.

Traitement de l’intoxication par des substances corrosives Ingestion d’eau ou de lait pour diluer la substance corrosive

Parfois, chirurgie pour réparer la lésion

Éviter le lavage d'estomac Le traitement est choisi en fonction de l'étendue des dommages. Les personnes atteintes de brûlures graves ont parfois besoin d'un traitement chirurgical immédiat, afin d'éliminer les tissus gravement lésés. Les substances corrosives peuvent provoquer autant de lésions en remontant qu'en descendant dans l'œsophage, il ne faut donc pas provoquer de vomissements en cas d'ingestion d'une substance corrosive. Il ne faut pas administrer de sirop d'ipéca ni de charbon. Si les brûlures sont légères, les personnes peuvent être encouragées à boire des liquides, du lait ou de l'eau, suffisamment tôt pour diluer le liquide corrosif dans l'estomac. L'ingestion de liquides peut commencer chez soi ou en route vers l'hôpital. Tant que les personnes ne peuvent pas boire seules, les liquides sont administrés par voie intraveineuse. Les perforations sont traitées par des antibiotiques et la chirurgie. En cas de développement de sténose, une prothèse-tube (endoprothèse) peut être placée dans la partie étroite de l'œsophage, pour éviter qu'il ne se ferme et pour faciliter les dilatations ultérieures. Des dilatations répétées peuvent s'avérer nécessaires pendant des mois, voire des années. En cas de sténoses graves, une intervention de reconstruction de l'œsophage peut être nécessaire.