Le syndrome des loges est une pression accrue au niveau de la zone entourant certains muscles. Il survient lorsque les muscles lésés gonflent tellement qu’ils interrompent leur apport sanguin.

La douleur dans le membre atteint augmente et est plus sévère que ce à quoi on s’attend, et lorsque le syndrome s’aggrave, le membre peut s’engourdir, gonfler, et devenir pâle et froid au toucher.

Les médecins suspectent le diagnostic en se basant sur les symptômes et le confirment en vérifiant le pouls dans le membre et en mesurant la pression dans le compartiment.

Les médecins retirent immédiatement tout ce qui confine le membre, comme une attelle ou un plâtre, et si cette mesure est inefficace, une chirurgie en urgence est réalisée pour soulager la pression.

Si des tissus meurent dans le membre, car leur apport sanguin est interrompu, le membre peut devoir être amputé.

Le syndrome des loges est rare, mais grave. Il peut entraîner la perte d’un membre. Ou, les muscles du membre affecté peuvent se raccourcir de manière irréversible (ce que l’on appelle contracture).

Certains muscles, comme ceux de la partie inférieure de la jambe, sont entourés d’une membrane fibreuse serrée, que l’on appelle fascia. Cette membrane forme un espace clos (compartiment) contenant du tissu musculaire, des vaisseaux sanguins et des nerfs. Cet espace ne peut pas s’étendre pour tenir compte du gonflement survenant lorsque les muscles ou les os sont sévèrement endommagés à l’intérieur du compartiment. Comme il n’y a pas assez de place pour le gonflement, la pression augmente sur le tissu musculaire dans le compartiment. La pression accrue appuie sur les vaisseaux sanguins dans la zone, et le sang ne peut atteindre le tissu musculaire et l’alimenter en oxygène. Si le muscle est privé d’oxygène pendant trop longtemps, le muscle est encore plus lésé, entraînant un gonflement plus important et augmentant la pression dans les tissus. Au bout de seulement quelques heures, le muscle et les tissus mous adjacents sont endommagés de manière irréversible et commencent à mourir.

Le syndrome des loges est plus susceptible de se produire après :

Une fracture, particulièrement de la partie inférieure de la jambe

Un traumatisme par écrasement d’un membre

Le syndrome des loges se développe rarement lorsqu’un plâtre ou un bandage est trop serré et interrompt l’apport sanguin. D’autres causes rares comprennent les morsures de serpent, un effort intense ou une overdose de drogue (comme l’héroïne ou la cocaïne).

Symptômes du syndrome des loges Le premier symptôme du syndrome des loges peut être une augmentation de la douleur. La douleur est généralement pire que ce à quoi l’on s’attend pour le traumatisme. Les mouvements des doigts ou des orteils qui étirent les muscles affectés sont douloureux. Les analgésiques sont peu efficaces. Lorsque le trouble s’aggrave, les personnes ont des sensations anormales dans le membre atteint et peuvent être incapables de bouger le pied ou la main du membre blessé. Le membre peut être engourdi et être évidemment enflé, et la peau peut être pâle et être froide et tendue. Le risque d’infection est accru.

Diagnostic du syndrome des loges Examen clinique

Mesure de la pression dans le compartiment Si les personnes ayant eu un traumatisme présentent les symptômes suivants, particulièrement si le traumatisme était sévère ou si elles ont une attelle ou un plâtre, elles doivent consulter un médecin immédiatement : Une douleur croissante dans un membre immobilisé

Une douleur dans les doigts ou les orteils d’un membre immobilisé lorsqu’on bouge ceux-ci délicatement

Un engourdissement dans le membre Les médecins suspectent un syndrome des loges en se basant sur les symptômes. Pour confirmer le diagnostic, ils contrôlent le pouls dans le membre et mesurent la pression dans le compartiment. Pour mesurer la pression, ils peuvent utiliser une aiguille accompagnée d’un moniteur de pression. Ils insèrent l’aiguille dans le compartiment du membre affecté, juste en dessous du fascia. Le moniteur enregistre la pression, et l’aiguille est retirée. Ou, à la place d’une aiguille, ils peuvent insérer une sonde souple fine (cathéter) restant en place afin de pouvoir surveiller la pression en permanence.