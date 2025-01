Pour les fractures stables mineures, généralement analgésiques et marche uniquement

Pour les fractures sévères, dispositif externe ou chirurgie pour immobiliser le bassin

Si nécessaire, procédures pour arrêter le saignement

Lorsque les personnes ayant été impliquées dans un accident majeur sont conduites aux urgences, les lésions graves doivent être traitées dès que possible. Si le saignement est sévère, des mesures doivent être prises immédiatement pour arrêter le saignement. Les personnes peuvent devoir être admises dans un hôpital.

Les fractures pelviennes stables mineures guérissent généralement sans causer d’invalidité permanente. La chirurgie est rarement nécessaire, mais le repos au lit peut être nécessaire. Néanmoins, le repos au lit doit être aussi court que possible. Les analgésiques peuvent suffisamment soulager la douleur pour que les personnes puissent marcher. Pour éviter la faiblesse, la raideur et d’autres complications survenant avec le repos au lit, les personnes doivent marcher, se tenir debout et s’appuyer sur l’articulation dès que possible, même si cela ne dure pas longtemps. Le fait d’essayer de marcher n’endommage pas plus la zone. La plupart des personnes peuvent parcourir de courtes distances en marchant sans déambulateur au bout de 1 semaine et peuvent marcher sans aide et avec une légère gêne seulement au bout de 1 à 2 mois.

Les fractures pelviennes sévères, qui sont souvent instables, doivent être immobilisées. Le personnel des urgences stabilise généralement l’articulation en l’entourant de bandes de tissu ou avec un bandage conçu à cet effet jusqu’à ce que la lésion puisse être stabilisée de manière plus permanente. Pour stabiliser plus solidement la blessure, tout spécialement s’il y a d’autres lésions graves, les médecins peuvent fixer un cadre métallique rigide sur le bassin, à l’extérieur du corps, à l’aide de longues vis insérées dans les os. Ce dispositif est appelé fixateur externe. Une fois la blessure plus stable, une chirurgie est généralement réalisée pour aligner les morceaux d’os cassé et pour insérer des plaques et des vis pour les maintenir en place (réduction ouverte avec fixation interne ou ROFI). Une fois le bassin stabilisé, les personnes sont encouragées à marcher dès que possible. Parfois, une réparation chirurgicale est réalisée immédiatement, sans utilisation préalable d’un fixateur externe.

Si le saignement continue, une embolisation ou un packing pelvien peuvent être réalisés :

L’ embolisation implique d’insérer une sonde souple fine (cathéter) dans un vaisseau sanguin et de la faire avancer jusqu’au vaisseau sanguin altéré. De minuscules spirales ou une substance semblable à du gel sont insérées via le cathéter dans les vaisseaux sanguins qui saignent pour les obstruer et ainsi arrêter le saignement.

Le packing pelvien implique une chirurgie pour insérer un matériau autour des organes atteints dans le bassin. Ce matériau absorbe le sang et appuie sur les vaisseaux sanguins, ce qui permet de ralentir ou arrêter le saignement. Une fois le saignement arrêté, généralement quelques jours plus tard, une chirurgie est réalisée pour retirer le packing et le bassin est réparé chirurgicalement (ROFI).

Si nécessaire, les autres lésions sont traitées.