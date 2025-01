Fractures du poignet

Le poignet est douloureux, enflé et sensible. Si le nerf médian est affecté, le bout de l’index est engourdi, et les personnes peuvent avoir de la difficulté à faire se toucher leur pouce et leur petit doigt.

Une fracture du poignet peut entraîner une raideur, des douleurs persistantes et/ou de l’arthrose, notamment si la fracture s’étend à l’articulation du poignet ou si elle est associée à un déplacement.