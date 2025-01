Une attelle (puis parfois un plâtre) ou une chaussure ou botte conçue spécialement pour cela

Souvent, il ne faut pas s’appuyer sur le pied pendant un certain temps

Kinésithérapie

Le traitement des fractures du pied dépend de l’os fracturé et du type de fracture, mais il implique généralement de placer le pied et la cheville dans une attelle (puis parfois un plâtre) ou une chaussure ou une botte spécialement conçue avec une ouverture pour les orteils, des attaches en Velcro et une semelle rigide pour protéger le pied de tout autre traumatisme.

Les personnes doivent souvent ne pas s’appuyer sur le pied pendant une certaine période. La durée pendant laquelle il faut attendre dépend du traumatisme et peut aller jusqu’à plusieurs semaines. Souvent, les médecins encouragent les personnes à bouger le pied et la cheville dès que cela n’est pas trop douloureux.

Une kinésithérapie est souvent requise. Elle se compose d’exercices spécifiques visant à améliorer la souplesse et le mouvement du pied affecté et à renforcer les muscles de soutien.