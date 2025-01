University of California, San Francisco

Les fractures de l’avant-bras surviennent au milieu de l’un ou des deux os de l’avant-bras (le radius et l’ulna, anciennement appelé cubitus).

Les fractures du milieu de l’avant-bras résultent généralement d’un impact direct pendant un sport de contact, une chute ou un mouvement de défense pendant une agression.

L’avant-bras fracturé est douloureux, enflé, sensible et parfois déformé.

Les médecins identifient ces fractures sur les radiographies.

Souvent, les fragments osseux peuvent être remis en place (réduction) par manipulation, puis maintenus par une attelle ou un plâtre, mais une chirurgie est parfois nécessaire.

Généralement, l’un des deux os (radius ou ulna) de l’avant-bras se fracture à la suite d’un impact direct. Normalement, les médecins remettent en place les os et les maintiennent en place avec une attelle ou un plâtre pour la cicatrisation. Dans de rares cas, un os est cassé et l’autre os est également luxé au niveau du coude ou du poignet. L’association d’une fracture et d’une luxation nécessite généralement une intervention chirurgicale.

Les fractures de l’extrémité inférieure des os de l’avant-bras sont considérées comme des fractures du poignet, et les fractures de l’extrémité supérieure des gros os de l’avant-bras, qui font partie de l’articulation du coude, sont considérées comme des fractures de la partie supérieure de l’avant-bras.

Symptômes L’avant-bras fracturé est douloureux et enflé. Un hématome peut être présent. La mobilisation de l’avant-bras est généralement douloureuse, notamment l’extension du poignet ou du coude.

Diagnostic Radiographies (Voir aussi Diagnostic des fractures.) Si les personnes pensent qu’elles peuvent avoir une fracture de l’avant-bras, elles doivent consulter un médecin dès que possible. Même si les médecins peuvent généralement identifier les fractures de l’avant-bras en se basant sur un examen clinique, le diagnostic inclut la réalisation de radiographies pour déterminer précisément l’emplacement de la fracture et son étendue.