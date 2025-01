Fractures du métatarse

Radiographies

Souvent, tomodensitométrie (TDM)

Des radiographies sont réalisées sous plusieurs angles différents, mais la lésion peut être difficile à identifier. Une TDM est souvent nécessaire pour poser un diagnostic de fracture-luxation de l’articulation de Lisfranc. La TDM peut fournir des images en trois dimensions plus détaillées de la lésion.

Parfois, s’il n’est pas possible de faire une TDM, les médecins demandent à la personne de s’appuyer sur le pied touché, et des radiographies sont réalisées. Si l’os est fracturé, le poids de la personne vient accentuer la séparation des os, et l’espace entre les os fracturés est donc plus facile à voir sur les radiographies, ce qui permet de poser le diagnostic. (Voir aussi Diagnostic des fractures.)