Radiographies

Si les enfants présentent des symptômes suggérant une fracture du cartilage de croissance, ils doivent être conduits chez un médecin ou aux urgences.

Les médecins suspectent une fracture du cartilage de croissance en se basant sur les symptômes.

Les radiographies peuvent détecter la plupart des fractures du cartilage de croissance. Néanmoins, certains types de fractures du cartilage de croissance ne peuvent pas être détectés. Par conséquent, on pense parfois que les enfants ont une fracture et ils sont traités en conséquence (avec un plâtre ou une attelle). Puis, ils sont de nouveau examinés quelques jours plus tard. Si la zone est encore sensible et douloureuse, ils ont probablement une fracture du cartilage de croissance.