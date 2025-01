Les fractures de la hanche peuvent survenir au niveau de l’extrémité supérieure arrondie (tête) du fémur, au niveau de la partie étroite du fémur juste en dessous de la tête (col), ou au niveau des renflements de la zone plus large juste en dessous du col.

Les fractures de la hanche surviennent généralement chez les personnes âgées et sont souvent dues à une chute mineure, particulièrement chez les personnes souffrant d’ostéoporose.

Généralement, le fait de bouger la jambe affectée, de se tenir debout et/ou de marcher cause une douleur importante

Les médecins confirment le diagnostic avec des radiographies ou parfois d’autres examens d’imagerie.

Une chirurgie est généralement réalisée pour réparer la hanche ou parfois pour remplacer l’articulation.

(Voir aussi Présentation des fractures.)

Les fractures de la hanche sont plus fréquentes chez les personnes plus âgées, car elles sont plus à même de :

Souffrir d’ostéoporose (qui affaiblit les os)

Tomber

Prendre des médicaments augmentant le risque de fractures de la hanche (voir Vieillissement et médicaments)

La plupart des fractures de la hanche sont dues à des chutes, mais chez les personnes âgées souffrant d’ostéoporose, les contraintes des activités ordinaires (comme se tourner dans le lit, se lever d’un fauteuil ou marcher) peuvent casser la hanche.

L’articulation de la hanche se compose de l’extrémité supérieure arrondie (tête) du fémur et d’une partie de l’os pelvien. La tête arrondie du fémur se loge dans la cavité concave de l’os pelvien. Il s’agit d’une articulation sphéroïde. Sous la tête, le fémur devient plus étroit, formant le col du fémur. Sous le col se trouve une zone plus large renfermant deux gros renflements (que l’on appelle trochanters). Les muscles puissants des jambes et des fesses sont attachés aux trochanters par des tendons.

Le fémur : Partie de l’articulation de la hanche

La plupart des fractures de la hanche surviennent juste en dessous de la tête du fémur. Il existe deux types fréquents :

Les fractures dites du col du fémur (sous-épiphysaires), qui surviennent au niveau du col fémoral

Les fractures intertrochantériennes, qui affectent les gros renflements juste en dessous du col

Les fractures de la hanche peuvent également survenir au niveau de la tête du fémur ou sous les gros renflements (ce que l’on appelle fractures sous-trochantériennes).

Les fractures du col du fémur sont particulièrement problématiques, car le plus souvent elles interrompent l’apport sanguin à la tête fémorale. Sans un bon apport sanguin, l’os ne peut se ressouder, et il peut même s’effondrer et mourir (ostéonécrose). Une arthrite sévère douloureuse peut se développer.

Les fractures intertrochantériennes interrompent rarement l’apport sanguin alimentant la tête fémorale. La surface cassée de l’os peut saigner mais généralement pas suffisamment pour causer des problèmes graves. Ces fractures sont en général le résultat d’une chute ou d’un choc direct.

Os de la hanche MODÈLE 3D

Symptômes des fractures de la hanche Généralement, les fractures de la hanche sont très douloureuses et entraînent des douleurs au niveau de l’aine. Si les morceaux d’os cassé se sont séparés, les personnes ne peuvent pas marcher, se tenir debout ou bouger la jambe. Lorsqu’elles s’allongent, la jambe affectée peut sembler plus courte et peut ne pas tourner. Néanmoins, si les morceaux cassés ont été coincés ensemble et que la fracture est petite, les personnes peuvent parfois marcher, car la douleur est légère et la jambe semble normale. Si une grosse quantité de sang fuit de la fracture ou de vaisseaux sanguins déchirés se trouvant à côté, les personnes peuvent ressentir des vertiges ou se sentir faibles. La zone peut gonfler, et une ecchymose violacée peut se développer. Parfois, lorsque la hanche est cassée, la douleur semble venir du genou plutôt que de la hanche. Cette sensation est due au fait que le genou et la hanche ont certaines voies nerveuses en commun. Cette douleur est appelée douleur irradiée. Si la fracture de la hanche force les personnes à rester couchées pendant longtemps, elles sont exposées à un risque accru de développer des problèmes graves. Les problèmes dus à l’alitement comprennent : Escarres

Caillots sanguins, pouvant entraîner une embolie pulmonaire

Confusion mentale

Pneumonie

Perte musculaire et diminution de la condition physique générale (ce que l’on appelle déconditionnement) Les personnes âgées sont plus à même d’avoir des problèmes dus au repos au lit, et ces problèmes peuvent avoir des conséquences plus graves. La fracture de la hanche peut changer la manière dont elles vivent. Les personnes âgées peuvent être incapables de mener à bien leurs activités quotidiennes habituelles. Elles peuvent avoir besoin de quelqu’un pour les aider à domicile ou peuvent devoir aller en maison de santé. Les personnes peuvent déprimer si la fracture limite ce qu’elles peuvent faire ou met fin à leur indépendance.

Diagnostic des fractures de la hanche Radiographies

Parfois, tomodensitométrie ou imagerie par résonance magnétique (Voir aussi Diagnostic des fractures.) Les médecins suspectent une fracture de la hanche en se basant sur la description de la lésion par la personne, les symptômes et les résultats de l’examen clinique. La radiographie montre en général une fracture évidente et peut aider les médecins à confirmer le diagnostic de fracture de la hanche. Néanmoins, les radiographies se révèlent parfois normales, même lorsqu’une fracture est présente ; par exemple, lorsque la fracture est petite et que les fragments sont toujours en place. Ainsi, si les médecins suspectent toujours une fracture de la hanche ou si les personnes continuent à présenter une douleur et ne peuvent pas tenir debout un jour ou plus après la chute, ils utilisent l’imagerie par résonance magnétique (IRM) à la recherche de petites fractures. La tomodensitométrie (TDM) est parfois utilisée, mais elle est moins précise pour détecter les petites fractures de la hanche.