Fracture des orteils

L’orteil fracturé est généralement douloureux, enflé et sensible. Souvent, du sang s’accumule sous l’ongle de l’orteil, tout spécialement si l’orteil a été écrasé, formant un point noir violacé (hématome sous-unguéal).

Hématome sous-unguéal (ongle de l’orteil) Image DR P. MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Les fractures du gros orteil (hallux) ont tendance à être plus sévères que celles des autres orteils. La douleur est plus intense, et le gonflement et l’ecchymose sont plus importants. Les personnes peuvent être incapables de marcher.