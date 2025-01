Les ruptures du tendon d’Achille surviennent la plupart du temps chez des athlètes et des hommes sédentaires d’âge mûr, tout particulièrement ceux qui ne sont pas en forme et débutent une activité ou un sport intense sans s’être adaptés progressivement. Le tendon est plus à même d’être totalement déchiré chez les hommes d’âge moyen que chez les athlètes. Ces traumatismes peuvent survenir lorsque les personnes ne s’échauffent pas ou ne s’étirent pas suffisamment avant une activité intense. Généralement, la blessure survient lorsque les personnes courent ou sautent, tout spécialement si le sport requiert des changements de direction rapides. Le tendon se déchire lorsqu’un mouvement pousse les orteils vers le haut, vers le tibia, avec trop de force et trop loin.

Rarement, le tendon d’Achille se déchire sans cause apparente chez les personnes sous fluoroquinolones (comme la ciprofloxacine) ou corticoïdes.