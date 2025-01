Habituellement, les entorses de la cheville surviennent lors d’une marche ou d’une course sur un sol inégal, quand le pied tourne vers l’intérieur, causant l’étirement des ligaments de la cheville au-delà de leur limite et les déchirant.

Le traitement consiste généralement à appliquer le protocole PRICE (protection, repos, glace, compression par bandage et élévation) pour les entorses légères, l’immobilisation et la kinésithérapie pour les entorses modérées et sévères, et parfois à recourir à la chirurgie pour les entorses très sévères.