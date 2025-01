Les brûlures chimiques sont provoquées par des substances corrosives qui entrent en contact avec la peau ou les yeux, ou qui sont avalées.

(Voir aussi Brûlures de l’œil.)

Les substances corrosives sont des produits chimiques qui peuvent endommager les tissus. La lésion causée est similaire à une brûlure provoquée par la chaleur.

Ces substances sont présentes dans certains produits ménagers, dont ceux contenant de la soude caustique (déboucheurs liquides et décapants pour peinture), des phénols (désodorisants, antiseptiques et désinfectants), de l’hypochlorite de sodium (désinfectants et produits de blanchiment), de l’acide sulfurique (agents nettoyants pour cuvette de toilette, acide de batterie) et de l’acide chlorhydrique (produits chimiques pour piscine et nettoyants pour maçonnerie).

De nombreux produits chimiques utilisés dans l’industrie et les conflits armés peuvent provoquer des brûlures. Le ciment frais peut aussi provoquer des brûlures graves de la peau.

Généralement, les personnes sont accidentellement à l’origine des déversements ou projections de substances corrosives sur elles-mêmes. Cependant, il arrive parfois que les personnes avalent la substance corrosive (voir aussi Empoisonnement par des substances corrosives). De nombreuses ingestions de substances corrosives sont accidentelles et surviennent lorsque de jeunes enfants avalent des produits qui n’ont pas été correctement sécurisés ou tenus hors de leur portée. Les substances corrosives sont parfois avalées délibérément par des adultes lors d’une tentative de suicide.

Symptômes des brûlures chimiques Les brûlures chimiques de la peau provoquent généralement des symptômes semblables aux brûlures superficielles (premier degré). La zone touchée est rouge, enflée et douloureuse, mais aucune cloque ne se développe. Parfois, les brûlures sont plus profondes et entraînent la formation de cloques et une douleur sévère. Dans de rares cas, une substance acide ou alcaline puissante peut provoquer une brûlure totale (troisième degré), qui endommage la peau sur toute son épaisseur. Les symptômes de l’ingestion d’une substance corrosive peuvent être graves. La substance peut brûler la langue, la bouche, l’œsophage et/ou l’estomac, et provoquer une douleur sévère et des difficultés de déglutition. Des complications graves peuvent survenir.