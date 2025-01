Les toxines utilisées comme armes

L’entérotoxine B staphylococcique est l’une des sept entérotoxines (toxines agissant dans les intestins) produites par la bactérie appelée Staphylococcus aureus (staphylocoque doré). L’entérotoxine B staphylococcique est responsable d’une intoxication alimentaire staphylococcique lorsqu’elle est ingérée. La destruction massive pourrait résulter d’une contamination alimentaire délibérée mais également de l’inhalation de la toxine sous forme d’aérosol.

Les symptômes surviennent normalement 1 à 12 heures après ingestion et 2 à 12 heures (avec une plage de 1,5 à 24 heures) après inhalation. Après les symptômes de fièvre, de frissons, de maux de tête et de douleurs musculaires qui évoquent une grippe, d’autres symptômes se manifestent en fonction de la voie d’exposition. L’ingestion cause des nausées, des vomissements et de la diarrhée pendant 1 à 2 jours. L’inhalation cause de la toux, une douleur thoracique, et souvent une irritation et une congestion nasales. Une inflammation des yeux (conjonctivite) peut apparaître après contact des yeux avec l’aérosol. L’inhalation n’entraîne que rarement le décès. Chez les survivants, la fièvre peut persister pendant 5 jours et la toux pendant 4 semaines.

Des analyses de laboratoire spéciales peuvent aider les médecins à confirmer le diagnostic.

Le traitement que les médecins utilisent vise à soulager les personnes en atténuant les symptômes. Il n’existe pas d’antidote ni d’antitoxine spécifique.

