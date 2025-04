Explosifs et lésions par explosion

Évaluation pour détecter d’éventuels traumatismes multiples (parfois à l’aide d’examens d’imagerie et d’un électrocardiogramme)

Les personnes ayant subi une lésion résultant d’une explosion sont évaluées pour de multiples traumatismes, notamment des lésions des poumons et des oreilles. Les médecins essaient d’identifier les blessures par pénétration et les lésions par écrasement. Ils réalisent des examens d’imagerie et surveillent les personnes à l’aide d’un électrocardiogramme.